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В Днепровской флотилии появились подразделения БПЛА

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В составе Днепровской флотилии созданы подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. На их вооружении — целая линейка дронов, в том числе и FPV. Они занимаются разведкой, корректировкой огня и нанесением ударов по важным объектам противника.

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Подразделение уже приняло участие в боевых действиях на нескольких участках линии боевого соприкосновения, идущей вдоль Днепра. В его активе уже есть уничтоженные важные цели — командные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В зону ответственности флотилии как минимум входят нижнее течение и дельта Днепра, Кинбурнская коса, Днепровский лиман — контролируя эти воды, мы закрываем выход противнику из портов Николаева и Херсона, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«В этом районе постоянно идут активные боевые действия. ВМС Украины стараются проводить рейды. О самых известных из них рассказывало наше Минобороны — например, о неудачных высадках морского спецназа противника на Кинбурнской косе. Успеха они не имели, и противник понес значительные потери. Идут бои и за острова. Там противником используется рейдовая тактика — налет-отход. При таком характере боевых действий без БПЛА не обойтись. Они необходимы при отражении вражеских атак, уничтожении и преследовании маневренных групп, включая передвигающихся на лодках, прибрежных огневых точек, наблюдательных пунктов, радиолокационных станций визуального контроля. БПЛА незаменимы и для разведки берега противника», — объяснил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Речная сборка: в Днепровской флотилии созданы подразделения БПЛА

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