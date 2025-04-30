Назван средний размер оплаты подработки в майские праздники

Организации, предлагающие подработку, готовы в майские праздники платить по повышенным ставкам — за одну смену можно получить порядка 10 тыс. рублей в зависимости от региона и компании. «Известия» изучили вакансии для подработок, число которых в преддверии майских выходных традиционно приросло.

Так, за неделю занятости на позициях сборщика заказов можно получить до 35 тыс. рублей, за один день в должности комплектовщика — до 11 тыс., курьера — до 9,5 тыс., стикеровщика-упаковщика — 3 тыс., работника торгового зала в супермаркете — до 2,5 тыс.

По данным сервиса «Работа.ру», при подработке в майские праздники почти 40% россиян, готовых трудиться, рассчитывают на вознаграждение до 10 тыс. рублей. Четверть ожидает получить до 25 тыс., остальные намерены заработать более крупную сумму.

Кроме того, каждый третий россиянин хочет выйти на работу в майские выходные — из них пятая часть (19%) будет занята на основной работе, еще 15% планирует подрабатывать, следует из исследования hh.ru.

В условиях дефицита кадров компании в целом переходят от набора людей в штат к поиску временных сотрудников. Это связано с общим трендом на снижение темпов найма на рынке труда во всех отраслях.

Сейчас бизнес больше сосредоточен на росте производительности труда и расширяет штат менее охотно, уточнил замгендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков. По его словам, в преддверии майских праздников растет число вакансий для подработки, но снижается число новых предложений для постоянной занятости.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Режим труда без отдыха: бизнес открыл охоту за желающими подработать на майские