Косачев рассказал о готовности к возобновлению диалога с Европарламентом
В Совете Федерации готовы к возобновлению диалога с Европарламентом в случае инициативы со стороны ЕП, заявил «Известиям» заместитель председателя верхней палаты российского парламента Константин Косачев.
«Диалог всегда лучше его отсутствия, тем у нас более чем достаточно. В Евросоюзе глубина понимания того, что происходит с ними самими, того, что происходит на Украине, стремится к нулю. Общение с российскими парламентариями было бы для них полезно», — заявил Косачев «Известиям».
Нерегулярные контакты на уровне отдельных евродепутатов происходили всё это время, однако системного взаимодействия не было. Инициатива заморозки диалога исходила не от России, поэтому предложение возобновить его должна выдвинуть европейская сторона.
«Если этого не произойдет, то о чем-то упрашивать и к чему-то призывать мы совершенно точно не будем», — резюмировал Косачев.
Напомним, что в 2021-м Европейский парламент утвердил доклад об отношениях России и Евросоюза, в котором потребовал заморозки диалога с РФ. После этого все официальные и неофициальные контакты с ЕП были прекращены. По словам президента РФ Владимира Путина, Россия готова продолжать контакты с западными парламентариями и в Северной Америке, и в Европе. То, что они сами «не хотят, — это их дело», подчеркнул президент, выступая на встрече с членами Совета законодателей 28 апреля.
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