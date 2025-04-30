Путешественник Конюхов поделился подробностями прерванной экспедиции
Российский путешественник Федор Конюхов, эвакуированный во время одиночной морской экспедиции от Южной Америки до Австралии, поделился 29 апреля подробностями прерванной экспедиции.
«Вся семья прилетела меня встречать», — рассказал писатель журналистам.
По словам Конюхова, за 470 дней своего путешествия у него сломалось только одно весло.
Россиянин добавил, что благодарен профессионализму китайских моряков, эвакуировавших его в трудных условиях шторма.
Путешественник отметил, что у него запланировано еще множество путешествий: самое ближайшее состоится летом. А зимой Конюхов поедет на полярную станцию в Антарктиду. После полета на воздушном шаре он собирается вернуться на самый южный континент и провести там девять месяцев.
Конюхов стал первым в истории, кто смог пересечь Южную Атлантику на весельной лодке. 15 марта сообщалось, что путешественник провел в Южном океане 100 дней, преодолев около половины маршрута от Южной Америки до Австралии на весельной лодке «Акрос».
Плавание было рассчитано примерно на 200 дней, но на 114-е сутки Конюхов завершил переход через два океана из-за многочисленных поломок систем управления и жизнеобеспечения судна. На следующий день он посреди Индийского океана поднялся на борт сухогруза, который следовал в Китай. 24 апреля Конюхов прибыл в даляньский визовый центр, где его встретили представители русской диаспоры.