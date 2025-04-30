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Путешественник Конюхов поделился подробностями прерванной экспедиции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Российский путешественник Федор Конюхов, эвакуированный во время одиночной морской экспедиции от Южной Америки до Австралии, поделился 29 апреля подробностями прерванной экспедиции.

«Вся семья прилетела меня встречать», — рассказал писатель журналистам.

По словам Конюхова, за 470 дней своего путешествия у него сломалось только одно весло.

Россиянин добавил, что благодарен профессионализму китайских моряков, эвакуировавших его в трудных условиях шторма.

Путешественник отметил, что у него запланировано еще множество путешествий: самое ближайшее состоится летом. А зимой Конюхов поедет на полярную станцию в Антарктиду. После полета на воздушном шаре он собирается вернуться на самый южный континент и провести там девять месяцев.

Опасный маршрут: Федор Конюхов первым покорил Южную Атлантику на веслах
Путешественник шел на весельной лодке 68 дней

Конюхов стал первым в истории, кто смог пересечь Южную Атлантику на весельной лодке. 15 марта сообщалось, что путешественник провел в Южном океане 100 дней, преодолев около половины маршрута от Южной Америки до Австралии на весельной лодке «Акрос».

Плавание было рассчитано примерно на 200 дней, но на 114-е сутки Конюхов завершил переход через два океана из-за многочисленных поломок систем управления и жизнеобеспечения судна. На следующий день он посреди Индийского океана поднялся на борт сухогруза, который следовал в Китай. 24 апреля Конюхов прибыл в даляньский визовый центр, где его встретили представители русской диаспоры.

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