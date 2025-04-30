Экс-президент Молдавии Додон указал на снижение интереса США к стране
Во время второго президентского срока Дональда Трампа интерес США к Республике Молдова снижается. Об этом 29 апреля рассказал председатель Партии социалистов Республики Молдова, экс-президент страны Игорь Додон в интервью Exclusiv TV.
«Насколько я знаю, начался процесс сокращения персонала посольства США, который был достаточно большим здесь. Нет ясности, что будет с проектом строительства нового здания для представительства», — заявил он.
По словам политика, стратегия отношения США меняется в отношении всего региона. Это означает смену приоритетов для американской администрации.
«Во времена [46-го президента США Джо] Байдена Республика Молдова рассматривалась как форпост борьбы с Россией, поэтому сюда вкладывались деньги через USAID (Агентство США по международному развитию. — Ред.), как и в Украину», — указал Додон.
Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор 25 апреля заявил, что президент Молдавии Майя Санду переписывает историю, связанную с Великой Отечественной войной (ВОВ), при финансировании Евросоюза (ЕС). По его словам, власти Молдавии решили, что «Победа не в тренде», а «вместо Вечного огня — европейский цирк, вместо героев Великой Отечественной войны (ВОВ) — полицейские кордоны и радужные флаги».