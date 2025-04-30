В МИД РФ оценили готовность Киева к переговорам с Москвой
Ни одна попытка РФ объявить перемирие не была поддержана Украиной, заявил «Известиям» замглавы МИД Михаил Галузин.
«Ни одна попытка объявить перемирие не была на деле поддержана киевским режимом, который продолжал нарушать перемирие. И это говорит о том, что режим делает ставку на [конфликт]. Тем более что не снят и законодательный самозапрет киевского режима на переговоры с Россией», — отметил дипломат.
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Неконтактные лица: Москва не видит готовности Киева к реальным переговорам