Американский эксперт оценила 100 дней Трампа на посту президента

Основное достижение президента США Дональда Трампа в первые 100 дней — попытка восстановить нормальные дипломатические отношения между США и Россией. Об этом «Известиям» заявила бывший кандидат в сенат США и президент организации «Ларуш» Диана Саре.

«Предыдущая администрация устраивала провокации, которые усугубили конфликт с РФ. <...> Я думаю, если Соединенные Штаты и Россия смогут полностью наладить диалог, не только надеясь положить конец [украинскому кризису], но и работая над укреплением отношений, я думаю, вся планета от этого только выиграет. Очень полезным будет улучшить отношения и с Китаем. Но есть и другая сторона. Британцы, французы и некоторые ястребы в США очень недовольны таким потенциалом и делают всё возможное, чтобы затруднить его реализацию», — отметила Саре.

При этом очень трудно понять, о чем думает Трамп, если просто смотреть на то, что он публикует в социальной сети Truth Social, считает Саре.

«Я не думаю, что президент США должен вести дипломатию подобным образом. Мне кажется, что это немного не по-государственному. Но я думаю, что в этом есть открытость. Я думаю, что он действительно не хочет войны. Он понимает агрессию НАТО. Я не знаю, что он сказал [президенту Украины Владимиру] Зеленскому во время похорон папы римского. Но скорее всего это было то же самое, что он говорил раньше в Белом доме — «у вас нет никаких карт». Но в то же время он разворачивается и обвиняет Россию. Возможно, он что-то скрывает», — добавила эксперт.

Что же касается внутренних проблем, Саре отметила неудовлетворительные результаты в экономической плоскости и выразила скепсис в способности Трампа и других членов администрации корректно понимать экономику американской системы.

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Сделал Америку: чего добился и в чем провалился Трамп за 100 дней