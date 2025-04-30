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В Европарламенте рассказали о готовности к контактам с коллегами из РФ

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Опрошенные «Известиями» депутаты из Европарламента готовы к контактам с российскими коллегами, несмотря на то, что руководство Евросоюза на данный момент отвергает идею переговоров с Москвой.

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«Я член делегации в комитете парламентского сотрудничества Россия – ЕС, и, если бы эта группа участвовала в переговорах, я был бы рад внести свой вклад в возобновление контактов и взаимовыгодных отношений, которые важны для Словакии и Центральной Европы», — заявил «Известиям» замглавы фракции «Европа суверенных наций» в ЕП Милан Ухрик.

Необходимость восстановления отношений или, по крайней мере, диалога о возможном прекращении конфликта в основном отстаивает группа «Европа суверенных наций» и часть фракции «Патриоты за Европу». Они вносят резолюции о необходимости переговоров с РФ.

«Сегодня нельзя ожидать, что большинство депутатов Европарламента поддержат эти резолюции. Их опасения могут развеяться, когда будет достигнут более значительный прогресс в переговорах между Российской Федерацией и Соединенными Штатами», — резюмировал Ухрик.

Евродепутат от Болгарии Петар Волгин также готов к участию в диалоге с российскими коллегами. Потенциальной площадкой мог бы стать комитет парламентского сотрудничества РФ – ЕС, неофициальные встречи в формате которого не проводились с 2019 года, отметил политик.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Депутатская миссия: диалог между РФ и ЕС может начаться на парламентском уровне

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