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Трамп и новый премьер Канады Карни созвонились и договорились о встрече

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Фото: REUTERS/Carlos Osorio
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Новый премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп во вторник, 29 апреля, провели телефонный разговор и договорились провести первую личную встречу в ближайшее время.

«Президент Трамп поздравил премьер-министра Карни с недавним избранием. Лидеры согласились с важностью совместной работы Канады и США — ради их взаимного улучшения. С этой целью лидеры договорились встретиться лично в ближайшем будущем», — говорится в заявлении офиса канадского премьера.

Переговоры и встреча пройдут на фоне торговой войны и неоднократных заявлений американского президента о желании присоединить Канаду к США.

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28 апреля Трамп в очередной раз призвал Канаду войти в состав США. Он пообещал поспособствовать улучшению качества жизни жителей страны, укреплению экономики и оборонного потенциала.

4 марта в США вступило в силу повышение торговых пошлин для Канады, они составили 25%. 7 апреля канадская сторона подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за пошлин США на автомобили и запчасти.

26 апреля канадский премьер-министр заявил, что Трамп предал Канаду, когда начал торговую войну против своего «ближайшего соседа». Он отметил, что повышение пошлин разрушает мировую экономику. Еще в марте Карни заявлял журналистам, что Канада намерена сократить свою экономическую зависимость от США.

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