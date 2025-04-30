Трамп и новый премьер Канады Карни созвонились и договорились о встрече
Новый премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп во вторник, 29 апреля, провели телефонный разговор и договорились провести первую личную встречу в ближайшее время.
«Президент Трамп поздравил премьер-министра Карни с недавним избранием. Лидеры согласились с важностью совместной работы Канады и США — ради их взаимного улучшения. С этой целью лидеры договорились встретиться лично в ближайшем будущем», — говорится в заявлении офиса канадского премьера.
Переговоры и встреча пройдут на фоне торговой войны и неоднократных заявлений американского президента о желании присоединить Канаду к США.
28 апреля Трамп в очередной раз призвал Канаду войти в состав США. Он пообещал поспособствовать улучшению качества жизни жителей страны, укреплению экономики и оборонного потенциала.
4 марта в США вступило в силу повышение торговых пошлин для Канады, они составили 25%. 7 апреля канадская сторона подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за пошлин США на автомобили и запчасти.
26 апреля канадский премьер-министр заявил, что Трамп предал Канаду, когда начал торговую войну против своего «ближайшего соседа». Он отметил, что повышение пошлин разрушает мировую экономику. Еще в марте Карни заявлял журналистам, что Канада намерена сократить свою экономическую зависимость от США.