Число вакансий для подработки в преддверии майских подскочило в 1,5 раза
Перед майскими праздниками число вакансий с предложениями подработки выросло — в апреле было открыто на 60% больше таких вакансий, чем в марте. Это показало исследование рекрутинговой платформы hh.ru, проведенное по запросу «Известий». Всего с начала апреля открыто порядка 90 тыс. вакансий, допускающих подработку или работу по совместительству.
По данным платформы, в этом году больше всего ищут временных сотрудников в розничной торговле (36% вакансий), в сфере информационных технологий (7%), в гостиничном деле и общепите (4%). Большая часть объявлений предполагает занятость около четырех часов в день, также есть опции работать по два-три часа. Кроме того, в каждой второй вакансии с подработкой указано, что график устанавливается по договоренности.
«В период длительных праздников одна часть населения отдыхает, а другая трудится, делая это в усиленном режиме. Согласно Трудовому кодексу, занятость в праздничные и выходные дни оплачивается не менее чем в двойном размере. Другой вариант — взять дополнительный выходной день», — пояснила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
По ее словам, больше жалованья можно получить как раз в сферах, на которые ложится повышенная нагрузка в эти дни: доставка, транспорт, клининг.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Режим труда без отдыха: бизнес открыл охоту за желающими подработать на майские