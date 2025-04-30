В Москве пройдут экскурсии по историческим предприятиям ко Дню Победы
Ко Дню Победы в Москве пройдут экскурсии по историческим предприятиям, сыгравшим важную роль в годы Великой Отечественной войны. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Экскурсии пройдут в рамках проекта «Открой#Моспром» с 5 по 16 мая. Среди предприятий — кабельный завод, производители кондитерских изделий, косметики и средств гигиены, систем для авиационно-космической техники, пишет RT.
Ликсутов отметил, что регистрация на экскурсии проекта уже началась. Участники узнают об истории заводов, работавших в условиях военного времени. Также им покажут, как они развиваются в настоящее время.
Программа также включает посещение действующих производств, сохранивших историческую преемственность и традиции, сообщает 360.ru.
Проект «Открой#Моспром» появился в 2019 году. Сегодня он объединяет более 10 форматов – это онлайн- и офлайн-туры на предприятия, мастер-классы, викторины, фотовыставки, интеллектуальные игры, лекции и многое другое, отмечает агентство городских новостей «Москва».