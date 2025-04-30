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Хакеры начали активнее атаковать российский бизнес в преддверии праздников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В преддверии майских праздников и приближающегося лета, а значит — подготовки к пляжному периоду и сезону свадеб, злоумышленники стали активнее атаковать сайты среднего и малого бизнеса. Об этом «Известиям» рассказал директор платформы облачной киберзащиты Solar Space ГК «Солар» Артем Избаенков.

Так, по данным платформы облачной киберзащиты Solar Space, увеличилось количество атак на сайты санаториев, гостиниц, пансионатов и небольших туроператоров. Среди жертв оказались и региональные фитнес-клубы, и, что примечательно, онлайн-сервисы по аренде свадебного декора.

Сервис фиксирует всплеск активности вредоносных ботов, которые генерируют фейковые бронирования и мешают реальным клиентам получить необходимые услуги. Также хакеры совершают DDoS- и веб-атаки, что может привести к приостановке работы сайтов и утечке базы клиентов.

Такие атаки злоумышленники совершают для нанесения вреда как пользователям, которые рискуют остаться без услуг, так и самому бизнесу, который может лишиться дополнительной прибыли. При этом атаковать могут как хактивисты, так и хакеры, нанятые конкурентами.

«Чтобы избежать киберугроз в период повышенного спроса, мы рекомендуем обеспечить свой онлайн-бизнес базовыми мерами киберзащиты от DDoS-атак и зловредных ботов. Также мы рекомендуем заранее оценить нагрузку на сайт и обеспечить круглосуточный мониторинг и реагирование на аномальное количество трафика», — сообщил он.

До седьмого бота: Россия вошла в топ-10 самых атакуемых хакерами стран
Целями злоумышленников стали телеком, финансовая сфера и государственные организации

1 апреля сайт и мобильное приложение компании РЖД подверглись массированной хакерской DDoS-атаке. Кассы на станциях и вокзалах продолжали работать в штатном режиме. Позже сообщалось о возобновлении работы сайта после кибератак.

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