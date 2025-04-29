Священник призвал не оставлять на кладбище продукты и алкоголь

Настоятель храма Воскресения Христова с. Воскресенка, священник Максим Портнов заявил, что традиция оставлять на могилах продукты противоречит православным канонам.

В беседе с aif.ru во вторник, 29 апреля, он назвал «большой глупостью» класть продукты на саму могилу.

«Люди, которые так делают, говорят, что придет некий человек и эти продукты возьмет. <…> И мы, положив продукты на землю, унижаем человека, который и так унижен жизнью, потому что он нуждающийся», — объяснил Портнов.

Он также призвал не лить алкоголь на могилу и не закапывать там сигареты.

Священник Максим Портнов подчеркнул, что в православной традиции на Радоницу нужно посетить службу в храме, а затем пойти на кладбище, чтобы убраться на могилах и прочитать молитвы.

Ранее в этот день священник Владислав Береговой рассказал, какие ошибки допускают россияне на Радоницу. Так, не стоит приносить на кладбище сигареты, алкоголь, еду и напитки, личные вещи, деньги и игрушки, а также искусственные цветы. Вместо этого можно и нужно принести живые цветы, лампаду или свечу, молитвослов, отмечает Life.ru.

Тогда же протоиерей Белорусской православной церкви Иоанн Пашкевич объяснил, почему не стоит нести на могилу искусственные цветы. По его словам, такие цветы не несут никакой богословской символики, а только засоряют окружающую среду, отмечает 360.ru.

Православные верующие в этом году отмечают Радоницу 29 апреля — на девятый день после Пасхи. В праздник в храмах возобновляются регулярные панихиды, после которых верующие по обычаю посещают могилы умерших родственников.

На Радоницу Мосгортранс организует бесплатное транспортное обслуживание крупных городских кладбищ, отмечает агентство городских новостей «Москва».