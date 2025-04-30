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Степень эскалации

Востоковед Татьяна Шаумян — о перспективах начала войны между Индией и Пакистаном
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Уже несколько суток продолжаются перестрелки между пограничниками Индии и Пакистана — двух ведущих стран региона Южной Азии. К сожалению, отношения между ними в течение почти восьми десятилетий с момента обретения ими независимости отличались элементами конфронтационности; по крайней мере, трижды между ними возникало состояние войны, одна из которых — в 1971 году — закончилась поражением Пакистана и отделением от него нового независимого государства — Республики Бангладеш. Основным камнем преткновения в их отношениях с момента независимости стала разделенная между Индией и Пакистаном территория Джамму и Кашмира, населенная преимущественно мусульманами. На нее претендовали как мусульманский Пакистан, так и Индия.

Террористические действия различной силы и интенсивности и раньше осложняли индийско-пакистанские отношения, однако, то, что случилось на наших глазах, отличалось особым масштабом и жестокостью. Нет и не может быть оправдания террористам, поднявшим руку на туристов из Индии и других стран, которые приехали в Кашмир для знакомства с его историческими памятниками, ценностями, достопримечательностями района Пахалгам, вкладом Индии в развитие мировой цивилизации. Жертвами террористов стали по крайней мере 28 человек.

Нет оправдания тем силам, которые спровоцировали, оплатили и вложили в руки террористов орудие убийства. Любой вооруженный конфликт, любой террористический акт — это трагедия для населения стран, которые могут оказаться в их орбите или прямыми их жертвами. Это отражается на общем состоянии общества, создает очаги напряженности в геополитических регионах, нарушает торгово-экономические связи.

Значительный ущерб экономике может принести приостановка туристских связей, которые составляют весомую часть бюджета Кашмира. Нельзя забывать и о том, что обе конфликтующие стороны — обладатели ядерного оружия. Сможет ли оно стать фактором сдерживания в политике обеих стран? Ведь с учетом очень высокой плотности населения жертвами вооруженных нападений могут стать миллионы мирных жителей. Можно добавить, что террористы перед тем, как начать свои чудовищные действия, проверяли религиозную принадлежность своих жертв и оставляли в живых лишь мусульман.

Индия совершенно адекватно отреагировала на трагические события, приняв необходимые ответные действия административного, военно-политического и дипломатического характера. Были отозваны из Пакистана дипломатические представители Индии, закрыты пункты перехода госграницы для граждан двух стран, прекращено авиационное сообщение, аннулировано действие полученных гражданами Пакистана виз. В ходе анализа сложившейся ситуации обсуждались перспективы действия подписанного в 1960 году важнейшего договора Индии и Пакистана о разделе и использовании водных ресурсов Инда, составляющих до 80% источников водоснабжения Пакистана. Уже сегодня там наблюдаются перебои с электроснабжением из-за приостановки работы гидроэлектростанций. Власти Пакистана закрыли свое воздушное пространство для индийских самолетов, объявили мобилизацию и привели войска в состояние боевой готовности.

Для совершения своих преступлений террористы выбрали район Джамму и Кашмира, по-видимому, поставив перед собой цель отдалить Кашмир от Индии, обеспечить его независимость или принадлежность Пакистану. Такого рода варианты решения кашмирского вопроса вызвали негативную реакцию со стороны большинства населения Кашмира. Террористические действия спровоцировали резкую волну протестов со стороны кашмирцев. Они организовывали массовые митинги под лозунгами: «Нет террору!», «Прекратить убийства наших гостей!». Характерно, что союзники Пакистана — США и Китай — также идеи террористов не поддержали.

С выражением глубокого соболезнования народу Индии к премьер-министру Нарендре Моди и президенту Индии Драупади Мурму обратились глава РФ Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, руководители Китая, Генеральный секретарь ООН, представители многих стран мира. Выступая 24 апреля в штате Бихар Моди заявил, что правительство Индии «выявит, отследит и накажет каждого террориста и их покровителей… Мы будем их преследовать на любом конце света. Терроризм не останется безнаказанным». Можно предположить, что мировое сообщество поддержит эти слова и будет оказывать содействие руководству и народу Индии в их борьбе за справедливость и наказание виновных в преступлении.

В то же время, руководители крупнейших стран мира в столь трагический момент, выражая поддержку народу Индии, призывают обе стороны к сдержанности и конструктивному диалогу для разрешения всех спорных вопросов мирным путем, чтобы не допустить начала войны между двумя соседними странами. Еще в 2019 году ученые Принстонского университета, проведя моделирование возможного ядерного конфликта между Индией и Пакистаном, пришли к выводу, что использование 300 ядерных боеголовок может привести к гибели от 50 до 120 млн человек.

Будем надеяться, что в конфликтующих странах возобладает здравый смысл, они сложат оружие и будут решать свои внутренние, двусторонние и региональные проблемы, используя лишь мирные пути и методы.

Автор — руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения Российской академии наук, кандидат исторических наук

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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