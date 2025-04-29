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Кабмин сообщил о запуске энергоблока Джубгинской ТЭЦ в 2030 году

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Фото: government
dzen
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Энергоблок Джубгинской теплоэлектростанции (ТЭЦ) будет запущен с 1 января 2030 года. Соответствующее заявление 29 апреля опубликовано на сайте правительства России по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики, в котором принял участие заместитель председателя правительства Александр Новак.

«Планируется, что энергоблок на Джубгинской ТЭС начнет поставку мощности с 1 января 2030 года, а блок с паросиловой установкой на Краснодарской ТЭЦ — с 1 июля 2028 года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что во время строительных работ будет использоваться оборудование российского производства.

«Также было решено в рамках реализации целей по достижению технологического суверенитета одобрить дальнейшую реализацию проекта по оснащению отечественными инновационными газовыми турбинами Саратовской ТЭЦ-2 и Пермской ТЭЦ-14 с учетом актуализации технико-экономических условий», — указали в кабмине.

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8 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о росте в РФ спроса на электричество в последние пять лет. По его словам, с одной стороны, происходит активное включение новых технологий, снижающих энергозатраты на единицу продукции в целом. В то же время осуществляется расширение таких энергоемких секторов, как электротранспорт, центры обработки данных.

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