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В Испании после блэкаута начали массово скупать свечи, воду и хлеб

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Фото: REUTERS/Albert Gea
dzen
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В магазинах Испании после блэкаута резко вырос спрос на товары первой необходимости. Об этом в беседе с aif.ru во вторник, 29 апреля, рассказала жительница Севильи Лиса.

По ее словам, сразу после масштабного отключения электричества горожане принялись активно скупать свечи, воду и хлеб.

«На улицах сохраняется спокойная обстановка, паники среди местного населения нет. Некоторые люди реагируют на ситуацию с юмором, ждут возвращения электроэнергии сегодня по всей стране», — отметила собеседница издания.

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Ранее в этот день в Испании и Португалии произошли масштабные отключения электричества и связи. Это затронуло такие крупные города, как Валенсия, Барселона, Мадрид, Ла-Корунья и Севилья. Кроме того, серьезные перебои произошли в работе международного аэропорта Мадрида — Барахас. Из-за отключения светофоров оказалось затруднено движение на дорогах в некоторых населенных пунктах. Проблемы с электроснабжением также наблюдались в Андорре и части территории Франции, пишет сайт kp.ru.

Уже вечером того же дня премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что электроэнергия восстановлена на половине территории страны. Для поддержания энергоснабжения власти использовали топливные запасы. В экстренном порядке был создан антикризисный комитет, координирующий восстановительные работы, отмечает Life.ru. Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Альмейда попросил направить в столицу Испании армию, чтобы помочь справиться с чрезвычайной ситуацией, пишет РИАМО.

Как заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, причиной отключения электричества могло послужить внешнее воздействие на энергосистему. Из-за произошедшего в стране ввели режим ЧП. Испанцы в соцсетях начали публиковать видео с пустыми прилавками в магазинах и очередями за питьевой водой. При этом пауэрбанки в стране подорожали до €12 550, сообщает 360.ru.

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