Аризонские кипарисы-спирали вновь подстригли в Симферополе
Сезонная стрижка аризонских кипарисов началась в парке Гагарина в Симферополе. Кроны деревьев аккуратно формируют в виде необычной формы, сообщается в соцсетях «Парков столицы» во вторник, 29 апреля.
Работники организации внимательно удаляют отросшие веточки на кипарисах, пишет ИА SevastopolMedia. Главная цель стрижки — сохранить заданный вид спирали. Это придает аллее особую эффектность.
Процедура требует большой аккуратности и занимает немало времени. Ее проводят несколько раз в год. Регулярная стрижка декоративных растений улучшает их общее состояние и сохраняет эстетичный вид.
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