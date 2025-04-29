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Трамп заявил о желании быть избранным папой римским

Трамп: я хотел бы быть папой римским
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Фото: REUTERS/Nathan Howard
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Президент США Дональд Трамп 29 апреля заявил, что был бы не против быть избранным в качестве нового папы римского.

«Папой? Я хотел бы быть папой римским. Это был бы мой выбор номер один», — ответил Трамп на вопрос журналистов.

Далее он добавил, что на самом деле не имеет никаких предпочтений насчет кандидатуры будущего понтифика. Но отметил, что им может быть некий кардинал из Нью-Йорка, который «очень хорош».

«Так что посмотрим», — завершил американский лидер.

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Папа римский Франциск умер на 89-м году жизни утром 21 апреля в результате мозгового инсульта. Последний раз он появился на публике на балконе базилики Святого Петра во время празднования Пасхи 20 апреля. Как сообщалось ранее, понтифик долгое время боролся с двусторонней пневмонией.

Конклав для выбора нового папы римского соберется 7 мая. Принять участие в конклаве могут 135 кардиналов в возрасте до 80 лет из разных стран мира.

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