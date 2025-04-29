Путин и Лукашенко завершили переговоры в Волгограде
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко завершили четырехчасовые переговоры в Волгограде. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщил корреспондент «Известий».
Лукашенко уже сел в самолет.
В настоящее время подробности разговора между главами государств не разглашаются. Всего длительность обсуждений составила около четырех часов.
Ранее в этот день Путин и Лукашенко посетили мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Они почтили память защитников Сталинграда и возложили венки к Вечному огню в Зале воинской славы и цветы к могиле маршала, дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова.