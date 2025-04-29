Две девочки попали под электропоезд в Казани
В Казани возбуждено уголовное дело после инцидента с двумя 12-летними школьницами, попавшими под электропоезд. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) России.
«По предварительным данным, вечером 29 апреля 2025 года на 796-м км электропоездом травмированы две 12-летние девочки, которые пытались перебежать железнодорожные пути», — следует из публикации ведомства в Telegram.
Уточняется, что машинист применил экстренное торможение в целях предотвратить наезд, но несовершеннолетние всё равно были задеты. Девочки доставлены в медучреждение.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).
В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее, 18 апреля, в Кизлярском районе Дагестана при столкновении автомобиля с поездом пострадали три человека, в том числе двое детей. Уточняется, что в результате столкновения пострадали сам водитель и двое его несовершеннолетних пассажиров — мальчики в возрасте 4 и 10 лет.