Власти Соединенного Королевства намерены добиться «победы» над Россией, чтобы компенсировать неудачи и кризис в экономике собственной страны. Об этом 29 апреля заявил британский журналист Джон Миллер в социальной сети X (Бывш.Twitter).

«Пытаясь понять сводящую с ума политику Великобритании в Украине. Существует школа мысли, которая объясняет это так. Британская экономика в таком ужасном положении. Их единственная надежда — победить Россию. И разграбить добычу», — написал он.

По словам журналиста, Великобритания «свернула не туда» еще 15 лет назад. Своими действиями власти превратили Россию во врага, а не в союзника по энергетической безопасности, которым она могла быть.

«И теперь США уходят из Европы, мы продолжаем идти по тому же саморазрушительному пути, на который их политика нас изначально привела. Слишком поздно возвращать нанесенный ущерб. Но не слишком поздно его исправить. Европа должна изменить курс», — призвал Миллер.

В тот же день газета The Telegraph сообщила, что британские военные в случае размещения их на Украине будут заниматься обучением украинских военнослужащих, а в боевых действиях участвовать не будут.

Британская газета The Times 24 апреля отметила, что в «коалиции желающих» Великобритания и Франция ослабили твердость своих намерений по отправке миротворческих сил на Украину. Уточнялось, что инициатива по размещению войск принадлежит британскому премьер-министру Киру Стармеру и президенту Франции Эммануэлю Макрону. Париж и Лондон выразили опасения, что Москва может воспринять эту инициативу как одностороннюю меру и отвергнуть ее.