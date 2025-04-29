Суслики покусали троих детей в Красноярске
Суслики покусали троих детей на острове Татышев в Красноярске. Пострадавшим шесть, семь и 10 лет, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора во вторник, 29 апреля.
Пострадавшим удалось избежать неблагоприятных последствий для здоровья, пишет ИА KrasnoyarskMedia.
В ведомстве напомнили, что не следует приближаться к сусликам и кормить их с рук. Зверьки могут переносить множество серьезных заболеваний и паразитов. Среди них — бешенство, гельминты, туляремия, листериоз.
В начале марта сообщалось, что в текущем 2025 году суслики на острове Татышев вышли из спячки раньше обычного. Животных заметили местные жители.