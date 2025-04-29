Российского теннисиста Гулина дисквалифицировали за неприличные жесты судье
Российского теннисиста Святослава Гулина во вторник, 29 апреля, дисквалифицировали с матча против испанца Алехо Санчес-Килеса 1/16 финала турнира ITF M25 за неприличные жесты судье.
Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», в решающем сете после ошибки соперника Гулин повел 4:0, после чего начал выкрикивать оскорбления в адрес судьи на вышке на испанском и русском языках, а также показал непристойный жест, схватив себя за область паха.
За это россиянин получил дисквалификацию и штраф в размере €2 тыс.
Гулину 22 года, он занимает 407-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Накануне россиянка Мирра Андреева одержала победу над теннисисткой из Украины Юлией Стародубцевой в матче четвертого круга турнира WTA в Мадриде. Таким образом, представительница РФ вышла в четвертьфинал соревнования. Андреева занимает седьмое место в рейтинге WTA в одиночном разряде.