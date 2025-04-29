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Диетолог подчеркнул важность витаминов для репродуктивного здоровья женщин

Диетолог Бобровский: для репродуктивности женщины нужны водорастворимые витамины
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Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey
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Диетолог, к.м.н. Андрей Бобровский рассказал, какие продукты полезны для репродуктивного здоровья женщин.

В беседе с «Радио 1» во вторник, 29 апреля, специалист отметил, что для женщин важна профилактика избыточного веса, а также водорастворимые витамины А, В, Е, С. Также требуются микроэлементы — калий, цинк и магний. Нелишним будет включить в рацион так называемые суперфуды, например, ягоды Годжи.

Бобровский указал на то, что при дефиците витамина D следует принимать витамины.

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23 апреля кардиолог, терапевт Ольга Бузуверова рассказала, что помимо здорового образа жизни, правильного режима сна и физической активности, необходимо соблюдать сбалансированное питание и достаточное поступление необходимых микроэлементов, витаминов и жирных кислот в организм.

До этого, 22 апреля, диетолог Людмила Денисенков беседе с сайтом kp.ru призвала добавить в весенний рацион больше зелени темных оттенков. По ее словам, вней содержится множество витаминов и микроэлементов, которые помогают организму адаптироваться к смене сезона и зарядиться энергией. Она также посоветовала употреблять зеленый лук, который помогает железу лучше усваиваться, отмечает 360.ru.

17 апреля гинеколог-эндокринолог Кристина Пришвина рассказала, сколько кофе можно употреблять ежедневно при беременности. По ее словам, для беременных пить кофе допустимо, однако следует соблюдать меру. Это примерно 200 мг в день. То есть это одна чашка фильтр-кофе, либо один-два эспрессо, либо две чашки чая. Она напомнила, что в шоколаде и кока-коле тоже содержится кофеин, сообщает РИАМО.

В тот же день гастроэнтеролог, нутрициолог Екатерина Титова рассказала, что латте снижает потерю кальция эффективнее других видов кофе. Кофе затрудняет поступление кальция в организм, и латте лучше всего компенсирует эти потери благодаря большому количеству молока в составе, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В феврале диетолог Алексей Кабанов посоветовал есть на завтрак белковые продукты. По его словам, в белковом завтраке должны сочетаться как животные, так и растительные продукты, например, цельнозерновые каши (геркулесовая, гречневая), бобовые (фасоль, чечевица, горох). Для полезного завтрака подойдут вареные яйца и каши на воде, можно пить чай и кофе, отмечает ИА Регнум.

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