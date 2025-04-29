Грузовик опрокинулся в Огородном проезде в Москве
В Огородном проезде в Москве произошло ДТП с опрокидыванием грузовика. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба столичного дептранса.
«В Огородном проезде (в районе дома 14) произошло ДТП с опрокидыванием грузового автомобиля», — указано в Telegram-канале.
В ведомстве добавили, что на месте происшествия работают оперативные службы. В настоящее время уточняются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, отмечается, что движение в районе ДТП затруднено.
Накануне легковой автомобиль врезался в столб и наехал на пешехода на улице Правды в Москве. Уточнялось, что водитель не справился с управление, в результате совершил наезд на пешехода. Кроме того, водитель и пешеход были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.