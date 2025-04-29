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Российские артисты исполнили военные песни в рамках проекта «Музыка Победы»

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Фото: РЕН ТВ
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Российские артисты исполнили легендарные музыкальные композиции о Великой Отечественной войне в рамках проекта «Музыка Победы». О его программе 29 апреля рассказал корреспондент «Известий».

Цель проекта заключается в сохранении памяти о подвигах советских солдат. По словам народного артиста РФ Игоря Матвиенко, каждая музыкальная композиция заключает в себе историю, в ней присутствует драматургия.

Певица Зара исполнила песню «На всю оставшуюся жизнь». Она отметила, что слова песен военных лет «уже где-то внутри». По ее мнению, они стали «генетическим кодом» несмотря на музыкальные предпочтения людей.

Для лидера группы Uma2rman Владимира Кристовского война — это не пустой звук. Его дед пришел с поля боя с орденом Красной Звезды.

«Он был ранен при бомбардировке аэродрома и вернулся с войны уже с такой раненой ногой», — подчеркнул музыкант.

Война коснулась и семьи лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева. Он знает о том времени в мельчайших подробностях.

«Дядя Коля погиб. Он 1924 года рождения. Он погиб в 1943 году», — рассказал Расторгуев.

Многие музыкальные композиции тех лет создавали под пулями. За четыре года к фронтовым концертам присоединились 42 тыс. артистов. Сейчас же военные песни той эпохи исполняют музыканты, которые выступают для военнослужащих в зоне специальной военной операции.

Проект «Музыка Победы» приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Записанные музыкальные композиции артистами можно будет услышать на популярных платформах, крупнейших радиостанциях. Собранные средства от проекта направят для поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и участников спецоперации.

Война и музыкальный мир: как наши композиторы отразили тему Великой Отечественной
Симфонии, оратории и кантаты о подвиге советского народа

Ранее, 25 апреля, корреспондент «Известий» сообщил о презентации в Москве альбома «Музыка Победы», для которого известные исполнители дали новое звучание культовым песням военных лет.

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