Эксперт оценил вероятную реакцию Запада на объявленное РФ перед 9 Мая перемирие

Завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова, эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин оценил вероятную реакцию западных стран на объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие в дни 80-летия Победы.

В беседе с «Радио 1» во вторник, 29 апреля, эксперт указал на то, что команда США во главе с Дональдом Трампом изменила свой подход к украинскому кризису. Это, в свою очередь, позволило России искать такие подходы, которые бы способствовали продвижению к устойчивому миру.

Кошкин выразил уверенность в том, что президент Украины Владимир Зеленский «сейчас звонит, согласовывает все с руководителем Британии, Франции».

«Как-то они пытаются отреагировать. С одной стороны, они заявляют, что хотят прийти к урегулированию конфликта, но с другой стороны, затягивают этот процесс», — отметил эксперт.

По его словам, страны Запада стараются оставаться в контексте американских предложений, заявляя публично о необходимости их поддержат, но на практике делают всё, только чтобы «замылить» вопрос и продлить конфликт.

«Сейчас опять-таки в Европе всё идет к тому, что западные государства призывают к тотальному вооружению, к подготовке к некой войне против России, но это явно выраженная подготовка к Третьей мировой войне», — заявил политолог.

Он добавил, что это крайне опасно, а ООН ничего не может с этим поделать, поскольку это «ангажированная под запросы западного мира организация».

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с 0:00 мск 8 мая до 0:00 мск 11 мая, пишет ИА Регнум. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, «это проявление доброй воли главы российского государства». Российская сторона руководствуется гуманитарными соображениями, пишет 360.ru.

Россия выражает надежду, что украинская сторона также примет это решение, сообщает РИАМО. Вместе с тем Москва оставляет за собой право на «адекватный и эффективный ответ» в случае нарушения прекращения огня киевскими властями, отмечает сайт kp.ru.

Владимир Путин ранее отмечал, что Россия положительно относится к любым мирным инициативам, поэтому и выступила с инициативой на Пасху, напоминает RT.