В Москве отобрали участников конкурса по избирательному праву

В столице завершен прием заявок на первый молодежный конкурс по избирательному праву. Участниками стали более 40 москвичей, сообщили в ситуационном центре правительства Москвы.

Конкурс, организованный городским молодежным избирательным клубом при поддержке столичного департамента территориальных органов исполнительной власти и Мосгоризбиркома, стартовал 16 февраля. Объявлено три номинации: видеоролики, подчеркивающие важность участия в выборах, научно-исследовательские работы в сфере избирательного права и цифровые проекты, направленные на популяризацию выборов.

«Мы увидели, что молодые ребята интересуются избирательным правом, избирательными процессами», — подчеркнул первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

Конкурс направлен на развитие и совершенствование избирательной системы в городе, отметили организаторы. Участники могут внести вклад в развитие избирательной системы Москвы, отметила замруководителя Департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы Марина Прозорова.

До 16 июня экспертный совет, состоящий из членов Мосгоризбиркома и председателей территориальных избирательных комиссий, оценит оригинальность, практическую значимость и качество исполнения работ участников. Награждение победителей состоится в конце июня. Лучшие работы направят на федеральный уровень для участия в конкурсе «Атмосфера».