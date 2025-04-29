Умер 30 лет боровшийся с раком крови вокалист группы The Alarm
В возрасте 66 лет умер вокалист группы The Alarm Майк Питерс. Об этом 29 апреля проинформировала «Би-би-си».
«Майк Питерс, фронтмен валлийской рок-группы The Alarm, многолетний участник кампании по борьбе с раком и сборщик средств, скончался в возрасте 66 лет», — говорится в публикации.
Артист жил с раком крови 30 лет. Диагноз «лимфома» ему поставили в 1995 году. Впоследствии он дважды перенес хронический лимфолейкоз. По словам певца, если бы болезнь не лечили, то он бы мог умереть в течение двух месяцев. Он также отметил, что именно музыка поддерживала его жизнь с момента постановки последнего диагноза.
«Живите до последнего вздоха и сохраняйте позитивный настрой по отношению к миру, своей семье и окружающей среде, в которой вы живете», — процитировало издание Питерса.
Группа The Alarm была основана в 1981 году в Уэльсе. Два года спустя она выпустила хит Sixty Eight Guns, который вошел в 20 лучших. Всего коллектив продал свыше 5 млн экземпляров своих альбомов, записав несколько композиций, вошедших в топ-50 Великобритании.
Как пишет The Guardian, в 2024 году Питерс был вынужден отменить тур по США из-за прогрессирующего заболевания. У музыканта остались жена и двое детей.