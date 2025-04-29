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В Калининградской области мужчину осудили за сотрудничество со спецслужбами Украины

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Фото: t.me/OblSud_klg
dzen
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В Калининградской области суд приговорил мужчину к 2,5 года колонии общего режима за сотрудничество со спецслужбами Украины. Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе калининградского областного суда.

«29 апреля 2025 года гражданин Российской Федерации, являющийся уроженцем Украины и проживающий в Калининградской области, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ, то есть деяния, направленного против основ конституционного строя и государственной безопасности Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале.

По данным следствия, в период с февраля 2022 года по август 2023-го обвиняемый в мессенджере Telegram предоставлял спецслужбам Украины разведывательные данные в интересах украинской стороны. Его деятельность пресекли сотрудники УФСБ по региону.

Отмечается, что мужчина полностью признал вину и сознался в содеянном, а после заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, что способствовало смягчению наказания.

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Ранее, 25 апреля, сотрудники ФСБ РФ задержали гражданина Румынии, который по заданию спецслужб Украины собирал данные о местах дислокации средств противовоздушной обороны в городе Сочи. Отмечалось, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).

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