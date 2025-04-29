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Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по Горловке в ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Горловку Донецкой Народной Республики (ДНР) получил повреждения многоквартирный дом. Кадры последствий обстрела 29 апреля публикуют «Известия».

Так, на месте зафиксированы сильные повреждения домостроения, одна из сторон здания частично разрушена. Фрагменты покрытия стен отвалилась, некоторые балконы покосились. В том числе в доме выбито остекление.

У соседнего здания также выбиты стрекла, повреждена входная дверь.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские боевики совершили обстрел с применением системы залпового огня HIMARS. По его информации, все в результате атаки пострадали 17 человек.

«Ранения различной степени тяжести получили ребенок (мальчик 2024 г.р., четыре месяца), женщины 1980, 1986, 1955, 1962 и 1963 г.р., мужчины 1984, 1991, 1999 и 1953 г.р. <...> В Калининском районе Горловки вследствие атаки из ствольной артиллерии пострадала женщина 2000 г.р», — написал он в Telegram-канале.

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Об обстреле ранее в этот вечер сообщал мэр Горловки Иван Приходько. По его словам, обстрел нанес ущерб городской инфраструктуре, также повреждения получили два образовательных учреждения и многоквартирный дом, а также пассажирский автобус. В МВД по ДНР уточнили, что ранения получили также пять сотрудников полиции.

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