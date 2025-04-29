Ребенок подорвался на боеприпасе в Херсонской области
В Херсонской области ребенок подорвался на боеприпасе. Об этом 29 апреля сообщил глава администрации городского округа Новой Каховки Виталий Гура.
«В селе Масловка по улице Садовая, подрыв на боеприпасе. Мальчик 2013 года рождения доставлен в больницу Новой Маячки», — написал он в Telegram-канале.
Гура также добавил, что состояние ребенка оценивается как тяжелое, поскольку у него рваные раны по всему телу.
16 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Маломихайловка Шебекинского округа 10-летний мальчик погиб из-за взрыва мины, установленной Вооруженными силами Украины (ВСУ). Он также напомнил о строгом запрете поднимать с земли какие-либо предметы в приграничной зоне.