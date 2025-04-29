По меньшей мере пять человек погибли из-за масштабного блэкаута в Испании
Из-за масштабного отключения электроэнергии в Испании погибли по меньшей мере пять человек. Об этом 29 апреля сообщила газета El Pais.
«В этот понедельник (28 апреля. — Ред.) по трем разным причинам, связанным с масштабным отключением электроэнергии, погибли по меньшей мере пять человек», — говорится в материале.
Так, в Табоаделе префектуры Оренсе три члена семьи погибли в результате отравления угарным газом. Предварительно, причиной стала неисправность генератора или другого топливного устройства.
Жительница города Альсира, расположенного в провинции Валенсия, погибла после прекращения работы кислородного аппарата. Также еще одна женщина погибла при пожаре в доме в Карабанчеле на юге Мадрида. Уточняется, что причиной возгорания могла стать свеча. В результате пострадали еще 13 человек, шестерых госпитализировали.
В свою очередь, в Каталонии пожарные выезжали как минимум на девять вызовов, о жертвах не сообщалось. Сотрудники полиции проводят расследование по факту гибели местных жителей.
28 апреля жители Испании и Португалии столкнулись с масштабным отключением электроэнергии, которое повлияло на работу общественного транспорта, линий электропередачи и телефонной связи в некоторых частях Мадрида, Барселоны и Лиссабона.
Оператор Red Electrica 29 апреля сообщил, что электроснабжение в Испании почти полностью восстановлено. По данным СМИ, суд в Испании начал расследование причин масштабного отключения, чтобы выяснить, не был ли он актом саботажа.