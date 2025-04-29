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По меньшей мере пять человек погибли из-за масштабного блэкаута в Испании

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Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
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Из-за масштабного отключения электроэнергии в Испании погибли по меньшей мере пять человек. Об этом 29 апреля сообщила газета El Pais.

«В этот понедельник (28 апреля. — Ред.) по трем разным причинам, связанным с масштабным отключением электроэнергии, погибли по меньшей мере пять человек», — говорится в материале.

Так, в Табоаделе префектуры Оренсе три члена семьи погибли в результате отравления угарным газом. Предварительно, причиной стала неисправность генератора или другого топливного устройства.

Жительница города Альсира, расположенного в провинции Валенсия, погибла после прекращения работы кислородного аппарата. Также еще одна женщина погибла при пожаре в доме в Карабанчеле на юге Мадрида. Уточняется, что причиной возгорания могла стать свеча. В результате пострадали еще 13 человек, шестерых госпитализировали.

В свою очередь, в Каталонии пожарные выезжали как минимум на девять вызовов, о жертвах не сообщалось. Сотрудники полиции проводят расследование по факту гибели местных жителей.

Массовое отключение электроэнергии в Испании и Португалии. Что известно

28 апреля жители Испании и Португалии столкнулись с масштабным отключением электроэнергии, которое повлияло на работу общественного транспорта, линий электропередачи и телефонной связи в некоторых частях Мадрида, Барселоны и Лиссабона.

Оператор Red Electrica 29 апреля сообщил, что электроснабжение в Испании почти полностью восстановлено. По данным СМИ, суд в Испании начал расследование причин масштабного отключения, чтобы выяснить, не был ли он актом саботажа.

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