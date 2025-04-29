Эксперт раскрыл последствия прекращения военной помощи США Украине

Абсолютное большинство тяжелых систем вооружения, артиллерии, бронированных машин произведено в США, потому остановка военной помощи страной Украине будет критичной. Об этом военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил во вторник, 29 апреля.

«Европа, конечно, помогает, но далеко не в таких объемах. Кроме того, в основе финансового существования Украины именно американские деньги. Это платежи на социальные нужды, на оборону, военным. Поэтому, в случае если поддержка вдруг прекратится, Украина продержится пару месяцев, а затем вынуждена будет объявить себя банкротом», — сказал Матвийчук в разговоре с Lenta.Ru.

Военный отметил, что прекращение передачи Украине американских разведывательных данных станет катастрофой — без этой информации страна ослепнет на поле боя.

«Разведданные отрабатываются офицерами американской армии, а затем доводятся до Украины через единую систему управления. По этим данным работают системы нанесения ударов: гаубицы, ракеты. Если эту программу вдруг свернут, Украина ослепнет. Ведь Европа тоже получает разведданные от США, своих спутниковых систем у них нет», — заключил Матвийчук.

Ранее в этот день немецкая газета Bild сообщила, что президент США Дональд Трамп блокирует передачу австралийскими властями американских танков Abrams на Украину.

В октябре 2024 года Австралия пообещала передать Украине 49 боевых танков типа M1A1 Abrams в рамках пакета военной помощи на сумму €164 млн. Однако системы вооружений «всё еще ожидают окончательного одобрения для отправки за границу», пишет издание.

В этот же день американский лидер заявил в интервью журналу The Atlantic, что Украина очень скоро будет разгромлена. Трамп добавил, что его мирные усилия — это попытка спасти страну от полной капитуляции. Он отметил, что необходимо признать, что военная мощь России слишком велика, поэтому у украинской армии нет никаких шансов на победу, передает НСН.

Ранее, 24 апреля, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что прекращение поддержки со стороны США приведет Украину к катастрофе, передает RT.