Более 1 тыс. жителей Владимирской области обратились за матпомощью после ЧС
За финансовой помощью после детонации боеприпасов в воинской части в Киржачском районе Владимирской области обратилась более 1 тыс. местных жителей. Об этом 29 апреля сообщается на сайте правительства региона.
«1003 человека уже обратились за получением финансовой помощи, около половины из них ее получили. Наша задача — все заявления оперативно отработать и осуществить выплаты в кратчайшие сроки», — сообщила советник губернатора Любовь Кукушкина.
Отмечается, что жителям зоны ЧС независимо от причиненного ущерба будут выплачивать 10 тыс. рублей, также будет организована помощь в восстановлении пострадавшего жилья. Кроме того, будут выплачиваться 75 тыс. рублей на семью при частичной утрате предметов первой необходимости и 150 тыс. рублей — при полной.
Детонация боеприпасов произошла 22 апреля в результате возгорания на территории воинской части, сообщили в Минобороны России. Причиной пожара назвали нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами. Тогда же на территории объявили чрезвычайную ситуацию (ЧС). Позднее стало известно, что из-за происшествия пострадали четыре человека, из них трое были госпитализированы.
23 апреля губернатор региона Александр Авдеев сообщил, что ситуация в Киржачском районе постепенно стабилизируется. 25 апреля стало известно, что режим ЧС был отменен в 11 населенных пунктах, за исключением поселка Барсово.