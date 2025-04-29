Лавров высказался о начале прямых переговорах с Украиной
Россия выступает за начало прямых переговоров с Украиной без предварительных условий. Об этом 29 апреля в ходе пресс-конференции по итогам СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Так что наше предложение, которое президент [России Владимир] Путин озвучил, — это начало прямых переговоров, без предварительных условий», — отметил он.
Лавров добавил, что Киев стал требовать немедленного перемирия, так как украинские войска «пятятся назад». Он указал, что позиция Украины изменилась на 180 градусов, в связи с этим ей необходимо немедленное перемирие без предварительных условий. Кроме того, глава МИДа призвал не читать заявления киевского режима «ни на ночь, ни с утра» из-за несдержанности обещаний, а также потому что «цена им известна».
По мнению Лаврова, лидеры Евросоюза (ЕС) и глава евродипломатии Кая Каллас требуют от российской стороны соглашение на прекращения огня из-за осознания того, что Украина терпит поражение в зоне боевых действий.
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