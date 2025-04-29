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Пивовар отметил качество российского солода и уровень его производства

Пивовар Ефимов: производители солода в России делают правильные шаги по качеству
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Фото: Global Look Press/Andrey Arkusha
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Производители солода в России делает правильные шаги, страна должна быть лидером по качеству продукции. Об этом 29 апреля заявил «Известиям» старший пивовар новосибирской крафтовой пивоварни «Эльбрус» Александр Ефимов.

«Я лично предпочитаю использовать российские сорта солода по той простой причине, что я верю в наше солодорощение и в наш агропромышленный комплекс. Сейчас российские производители делают правильные шаги в этом направлении», — считает он.

Ефимов отметил, что на данный момент цель для отечественных предприятий — это превзойти по качеству европейских производителей. По мнению пивовара, если с солодом это удастся сделать за кратчайшие сроки, то с хлемем ситуация менее однозначна из-за высокой конкуренции в качестве продукции.

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Ранее в этот день в России начал работу совет по развитию пивоваренной отрасли во главе с президентом компании «Балтика» Таймуразом Боллоевым. Новая институция призвана объединить больших и малых игроков этого рынка. Пивовары ожидают, что создание совета приведет к настоящему «пивному ренессансу» в РФ.

Помимо Боллоева, туда вошли генеральный директор «АБ Инбев Эфес» Николай Тюрников и председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев. В ближайшем будущем новый орган намерен заняться выработкой общего подхода к решению возникающих вызовов, а также формированием предложений по изменению действующего регулирования пивобезалкогольной отрасли.

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