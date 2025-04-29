Больше 300 человек пострадали от укусов клещей в Пермском крае
В Пермском крае с начала сезона 338 человек обратились к медикам с укусами клещей. В числе пострадавших 84 ребенка.
Наибольшее количество обращений — 61 случай — зарегистрировано в Пермском муниципальном округе. Почти половина укусов произошла на территориях, прилегающих к дому. Кроме того, вредители атаковали пермяков на дачных участках, а также в лесу. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».
Почти 30% клещей, поступивших для исследования в лаборатории, оказались переносчиками боррелиоза. Еще 2,4% особей переносили моноцитарный эрлихиоз, 0,5% — клещевой энцефалит.
В Красноярском крае специалисты зарегистрировали значительный рост популяции клещей. Количество вредителей превышает безопасный уровень в 30 раз из-за аномально теплой весны.