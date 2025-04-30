МИЦ «Известия» проведет выставки военных фотографий к годовщине Великой Победы

В преддверии празднования Дня Победы МИЦ «Известия» совместно с партнерами организовал фотовыставки, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиции с редкими архивными кадрами можно будет увидеть до конца мая в парке «Красная Пресня», саду «Эрмитаж» и аэропорту Пулково.

Кроме того, снимки фотокорреспондентов «Известий» станут частью выставок: «Военные корреспонденты на фронтах Великой Отечественной войны» на Гоголевском бульваре и «День, когда мы победили» в парке «Воронцовский». Все экспозиции посвящены подвигу народа и военкорам, освещавшим события на фронтах и в тылу.

«Фотокорреспонденты «Известий» были свидетелями и участниками крупнейших сражений войны, ежедневно отправляя в редакцию свежие снимки с фронта. Например, Георгий Зельма в течение всей Сталинградской битвы почти не покидал города, создавая уникальную фотолетопись, многие из этих кадров сняты под шквальным огнем. Корреспонденты были не только свидетелями, но зачастую и участниками боев. Фотокорреспондент Павел Трошкин был отчаянно смелым человеком, воевал с оружием в руках, участвовал в рукопашных схватках. Погиб Павел Трошкин как солдат — в перестрелке с бандеровцами. А в тылу — на заводах и в госпиталях — работали Анатолий Скурихин, Михаил Грачев и Николай Петров, чьи снимки стали документальным свидетельством трудовых подвигов советских людей», — рассказала редактор архива «Известий» Татьяна Киреева.

Фотокорреспонденты «Известий» стали одними из главных летописцев войны. В первые дни Великой Отечественной на фронт ушли 52 сотрудника издания. Всего же на фронтах с 1941 по 1945 год работали более 300 известинцев. Фотогалереи включают кадры 1941–1945 годов, сделанные Георгием Самсоновым, Дмитрием Бальтерманцем, Павлом Трошкиным, Георгием Хомзором, Михаилом Грачёвым, Анатолием Скурихиным, Анатолием Егоровым, Георгием Зельмой и другими журналистами.

Репортеры и фотокорреспонденты газеты помогли навсегда сохранить документальные свидетельства этой страшной войны. Они становились очевидцами как боевых действий, так и редких моментов отдыха солдат. Рискуя жизнью, они изо дня в день сообщали людям о происходящем на фронте, рассказывали о трагедиях и подвигах, фотографировали освобожденные города и лица героев.

Ранее в рамках масштабного проекта «Известий» — виртуального музея «Великая Победа» некоторые уникальные снимки были оживлены с помощью искусственного интеллекта. На выставке их можно увидеть, отсканировав QR-код на стенде.

Также в преддверии праздника «Известия» выпустят репринт исторического номера издания от 9 мая 1945 года.

День Победы — 9 мая 1945 года — важное и особенное событие для каждого жителя нашей страны. Потому что нет семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная. Через 80 лет после окончания войны МИЦ «Известия» вспоминает, какой ценой далась Великая Победа.

С 1 мая выставки откроются: Сад «Эрмитаж» — ул. Каретный Ряд, 3. Парк «Красная Пресня» — ул. Мантулинская, 5, Москва. Гоголевский бульвар Москвы, напротив дома 29.

С 5 мая выставки откроются: парк «Воронцовский» — Воронцовский парк, д.6. Аэропорт Пулково — Санкт-Петербург, Пулковское ш., 41, лит. ЗА.