Реклама
Прямой эфир
Армия
Бойцы ВС РФ рассказали о захвате трофейного оружия НАТО при освобождении Горналя
Политика
Захарова уличила Зеленского в подрыве мирных усилий
Общество
В ХМАО задержали трех готовивших покушение на участника СВО украинских агентов
Армия
Операторы Южной группировки войск уничтожили пикап и квадроцикл ВСУ в ДНР
Наука и техника
Россия сможет оказаться первой на Северном полюсе Луны
Экономика
В Роскомнадзоре прокомментировали варианты регулирования компьютерных игр
Общество
Около 30 студентов-медиков в Петербурге привлечены к допросу по делу о взятках
Армия
Системы ПВО за ночь сбили 34 дрона ВСУ над регионами России
Мир
Небензя отметил важность заслуг папы римского Франциска для России и мира
Происшествия
Правоохранители задержали сбежавшего из колонии гражданина Китая в Приморье
Мир
В МИД РФ заявили об отсутствии настроя Киева на прекращение огня
Мир
Ким Чен Ын посетил коллектив строителей нового эсминца «Чвэ Хён»
Политика
Путин прокомментировал слова Лукашенко о георгиевской ленте
Мир
Мишустин назвал строительство моста между РФ и КНДР знаковым этапом для отношений
Армия
В Днепровской флотилии появились подразделения БПЛА
Мир
Трамп заявил о намерении добиться свободного прохода через Суэцкий канал
Общество
Синоптик спрогнозировал сильные дожди в Москве 1 мая
Сюжет:

МИЦ «Известия» проведет выставки военных фотографий к годовщине Великой Победы

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В преддверии празднования Дня Победы МИЦ «Известия» совместно с партнерами организовал фотовыставки, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиции с редкими архивными кадрами можно будет увидеть до конца мая в парке «Красная Пресня», саду «Эрмитаж» и аэропорту Пулково.

Кроме того, снимки фотокорреспондентов «Известий» станут частью выставок: «Военные корреспонденты на фронтах Великой Отечественной войны» на Гоголевском бульваре и «День, когда мы победили» в парке «Воронцовский». Все экспозиции посвящены подвигу народа и военкорам, освещавшим события на фронтах и в тылу.

«Фотокорреспонденты «Известий» были свидетелями и участниками крупнейших сражений войны, ежедневно отправляя в редакцию свежие снимки с фронта. Например, Георгий Зельма в течение всей Сталинградской битвы почти не покидал города, создавая уникальную фотолетопись, многие из этих кадров сняты под шквальным огнем. Корреспонденты были не только свидетелями, но зачастую и участниками боев. Фотокорреспондент Павел Трошкин был отчаянно смелым человеком, воевал с оружием в руках, участвовал в рукопашных схватках. Погиб Павел Трошкин как солдат — в перестрелке с бандеровцами. А в тылу — на заводах и в госпиталях — работали Анатолий Скурихин, Михаил Грачев и Николай Петров, чьи снимки стали документальным свидетельством трудовых подвигов советских людей», — рассказала редактор архива «Известий» Татьяна Киреева.

Фотокорреспонденты «Известий» стали одними из главных летописцев войны. В первые дни Великой Отечественной на фронт ушли 52 сотрудника издания. Всего же на фронтах с 1941 по 1945 год работали более 300 известинцев. Фотогалереи включают кадры 1941–1945 годов, сделанные Георгием Самсоновым, Дмитрием Бальтерманцем, Павлом Трошкиным, Георгием Хомзором, Михаилом Грачёвым, Анатолием Скурихиным, Анатолием Егоровым, Георгием Зельмой и другими журналистами.

Репортеры и фотокорреспонденты газеты помогли навсегда сохранить документальные свидетельства этой страшной войны. Они становились очевидцами как боевых действий, так и редких моментов отдыха солдат. Рискуя жизнью, они изо дня в день сообщали людям о происходящем на фронте, рассказывали о трагедиях и подвигах, фотографировали освобожденные города и лица героев.

Память Победы: как воевали деды и отцы известных россиян
Герои Великой Отечественной войны смогли воспитать новых победителей

Ранее в рамках масштабного проекта «Известий» — виртуального музея «Великая Победа» некоторые уникальные снимки были оживлены с помощью искусственного интеллекта. На выставке их можно увидеть, отсканировав QR-код на стенде.

Также в преддверии праздника «Известия» выпустят репринт исторического номера издания от 9 мая 1945 года.

День Победы — 9 мая 1945 года — важное и особенное событие для каждого жителя нашей страны. Потому что нет семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная. Через 80 лет после окончания войны МИЦ «Известия» вспоминает, какой ценой далась Великая Победа.

С 1 мая выставки откроются: Сад «Эрмитаж» — ул. Каретный Ряд, 3. Парк «Красная Пресня» — ул. Мантулинская, 5, Москва. Гоголевский бульвар Москвы, напротив дома 29.

С 5 мая выставки откроются: парк «Воронцовский» — Воронцовский парк, д.6. Аэропорт Пулково — Санкт-Петербург, Пулковское ш., 41, лит. ЗА.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025