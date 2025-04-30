«Не люблю фильмы, где одна жестокость и всё плохо»

Незнакомые девушки сначала раздеваются, а потом рассказывают о себе — так часто снимают интимные сцены, говорит Владимир Вдовиченков. Он ненавидит актерские пробы, как и сплошную жестокость в кино, поэтому не оценил «Слово пацана». 1 мая в широкий прокат выходит мелодрама «Мужу привет», победившая в конкурсе «Русские премьеры» 47-го ММКФ. У Вдовиченкова там главная мужская роль. О том, как на фестивальной вечеринке получил предложение сыграть в картине Антона Маслова, прошлом в автомастерской и родных — участниках Великой Отечественной войны актер рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям».

«Моя бы воля, вообще бы никогда не ходил на пробы»

— Вы, очевидно, не артист одного жанра. В вашей фильмографии есть и криминальные детективы, и ужасы, и сказки, и комедии. Ваша новая работа «Привет мужу», которая только что победила в конкурсе «Русские премьеры» на ММКФ, — мелодрама.

— Самый любимый жанр!

Кадр из фильма «Мужу привет» Фото: Онлайн-кинотеатр START

— Почему?

— А потому что очень просто играть. Не надо как-то выкручиваться, делать какие-то ужимки. Мне кажется, я умею любить, быть верным и преданным, опекать, защищать. Нужно было просто доставать из себя этот набор и пользоваться им.

— Как в вашей жизни случился этот проект?

— История необычная. В Сочи проходил третий фестиваль «Новый сезон». Было какое-то пати. Ко мне подошел режиссер Антон Маслов. А его только что наградили, и все вокруг поздравляли (сериал «Последний богатырь. Наследие» получил спецприз фестиваля. — «Известия»). Он был такой деловой, с бабочкой на шее, и я думаю: «Круто!» И вдруг он подходит ко мне и говорит: «Владимир, у меня есть сценарий. Не хотите ли вы его прочитать и сняться у меня в картине?» Я говорю: «С титулованным режиссером я готов!»

— Ударили по рукам прямо там?

— Не то чтобы ударили по рукам, но предварительная договоренность была на месте. Он прислал сценарий через несколько часов. Я его прочел, и мне всё очень понравилось.

Съемочная группа на премьере фильма «Мужу привет» в кинотеатре «Художественный» в Москве. На первом плане справа: режиссер Антон Маслов Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

— А вам больше нравится такой расклад событий, когда предлагают сценарий, или же есть азарт сходить на пробы?

— Да нет! Я ненавижу пробы. Это будто цыган лошадь выбирает. Всегда страшно, сложно. И всё условно — вот стул, представь, что это шикарный трон, сейчас девочка тебе покидает текст, который только что распечатала, потому что партнер занят, снимается. И ты не знаешь, как поверить в происходящее. Это не съемочная площадка, где ты уже в образе и обстановка располагает. Моя бы воля, вообще бы никогда не ходил на пробы (улыбается).

Но, к сожалению, мир изменился. Если раньше режиссер мог сказать: «Володька, я ж тебя знаю, приходи ко мне сниматься». Сейчас многое решают продюсеры. И режиссер может сказать: «Я тебя хочу, но продюсеры — нет. Извини. Убеди их, что ты единственный и неповторимый».

«Здравствуйте, я Володя» — «Я Наташа». И всё — Наташа раздевается»

— Ваш персонаж Георгий работает в автосервисе. И здесь любопытен факт из вашей личной биографии — у вас тоже был такой опыт в молодости. Пригодился ли он? Возможно, позволил больше импровизировать?

— Не знаю, насколько он пригодился. Я думаю, что отсутствие этого опыта мне бы не помешало. Это было давно, еще, наверное, в 1992 году, и достаточно забавно. Я жил в Калининградской области, а там в это время все начали гонять машины и зарабатывать на этом. И я решил себе купить автомобиль. Но денег у меня особо не было, и я взял разбитую «копейку» в Литве, тогда граница у нас еще была условная. У моего товарища была своя мастерская. Он предложил: «Давай ты будешь помогать мне, а за это мы вместе починим твою машину». В итоге я у него работал в мастерской на подхвате и параллельно чинил свою машину. На самом деле всё просто. Главное, чтобы мозги работали и руки росли из нужного места.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— В общем, вы рукастый?

— Я рукастый! Я дома практически всё ремонтирую сам. Я люблю где-то ковыряться. Вот вчера ящик вынимал, и салазки сломались. Я уже заказал детали. Сегодня вечером вернусь домой, буду подкручивать, менять сам. Хотя вот когда кофемолка сгорела, я не смог ее отремонтировать, потому что современная техника уж больно сложна. И сейчас у меня есть машина — я могу открыть капот, посмотреть, залить жидкость в омыватель и закрыть, потому что к ней не подступиться. Больше я уже в этом не понимаю.

— Лучше доверить профессионалам.

— Да, это правда.

— Говоря о профессионалах — в Голливуде большие дискуссии вызывает наличие или отсутствие во время съемок координатора интимных сцен. В «Мужу привет» с Юлией Пересильд они у вас достаточно аккуратные. Тем не менее был ли такой специалист на площадке? Приходилось ли вам вообще когда-либо иметь с ним дело?

— Я не знаю, что такое координатор интимных сцен. Но забавные истории у нас бывают часто. Многие актрисы стесняются и поэтому вызывают дублершу, похожую телом. Ее снимают со спины. И это совершенно незнакомый тебе человек! Ты его видишь первый раз, только успели сказать: «Здравствуйте, я Володя» — «Я Наташа». И всё — Наташа раздевается, ты, условно говоря, ложишься, она садится сверху. По команде «Начали!» происходит какая-то движуха. Потом стоп, и вы разговариваете в этом положении: «Вы откуда? Чем занимаетесь?» И по новой. Я всегда извиняюсь, здесь ничего личного, спрашиваю, можно я, скажем, за какие-то места возьму. Обычно отвечают: «Да, пожалуйста, это моя работа» (улыбается).

— То есть в нашем кино справляются и с интимными сценами без консультантов?

— Какие консультанты взрослым людям нужны? Есть анекдот: «Почему нельзя заниматься сексом на Красной площади? Слишком много советчиков будет». Так и здесь. Это интимный момент. Бывает, конечно, что и вся съемочная группа рядом. А бывают режиссеры, которые понимают деликатность ситуации и могут всех выгнать, даже оператора, нажать на кнопочку, и дальше сами.

«Могу ли я сравнить «Бригаду» и «Слово пацана»? Нет, конечно!»

— Действие фильма разворачивается в настоящем, но во многом читается вдохновение советским кино. Как вы считаете, почему сегодня кинематографисты так склонны к ностальгии?

Кадр из сериала «Слово пацана» Фото: Институт развития интернета

— Советское кино в большинстве своем было хорошим. Существовал отбор. Коммунистической партией ставилась задача, чтобы зритель выходил после просмотра духовно обогащенным, чтобы он получил какую-то таблетку тепла для души. Постсоветский кинематограф кишел антисоветскими фильмами, стали снимать один жесткач. Предвестниками такого жесткача были «Маленькая Вера», «Плюмбум, или Опасная игра», где всё плохо.

Мир меняется, и наша страна меняется. Ощущение, во всяком случае у меня, что раньше и трава была зеленее, и деревья — больше. Наверное, это потому, что я тогда был молод, а в юности всё кажется круто. И сейчас эта ностальгия, наверное, не по советскому кино, а по своему молодому ощущению этого кино, по какому-то теплу, которое исходило от экрана. Сейчас я почти не смотрю фильмы, даже со своим участием. Выросла какая-то обойма. Фильмов снимается много. Раньше плакали, что выходит пять фильмов в год, сейчас их, кажется, 105. Но это, конечно, хорошо. Количество в любом случае переходит в качество .

— Сегодня мы видим и очевидный тренд в кино на 1990-е. Прогремели «Слово пацана», «Дети перемен», в которых показана не самая светлая сторона того времени. Актеры, которые снимаются в этих проектах, не застали эпоху. И здесь нельзя не вспомнить «Бригаду», где вы сыграли Фила и премьера которой состоялась вслед за тем десятилетием — в 2002 году. Какие у вас впечатления вызывают современные проекты о том времени? Это больше похоже на фантазию, некое представление или на реальность?

— Наверное, это всё же представление. Иногда попадание удачное, иногда менее удачное. Те, кто не застал Советский Союз, впитывают то, что рассказывают про это время. Да, я знаю, как это было на самом деле. Там было по-разному — и хорошо, и плохо. Есть и ужасные вещи, которые не хотелось бы вспоминать. Мы все были немножко одинаковые — получали примерно одну зарплату, нечем было кичиться. И в этом было какое-то свое ощущение мира. Сейчас молодежь другая — знает, что такое разница. Эти актеры играют определенных людей в определенной ситуации. Но если они делают это убедительно, правдиво, ты всё проглотишь. Не просто ведь «Слово пацана» всем зашло.

— А вам зашло?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Я не смотрел целиком. Я не люблю фильмы, где одна жестокость. Не люблю и наше авторское кино, где всё плохо. В таких проектах очень хорошо сниматься, кайфово. В моменте ты понимаешь, что сейчас сыграешь что-то, зритель ахнет, либо в хорошем смысле, либо в плохом. Сниматься — да, но смотреть их... нет.

Меня спрашивают, могу ли я сравнить «Бригаду» и «Слово пацана» — да нет, конечно! Мы играли парней, которые сами управляют своей жизнью. Их не судьба гнет, они сами ее выбирают. Принимают ответственные решения. Даже умирают за это. А в «Слове пацана» собрали всех в кучу и сказали: «Парни, выкручивайтесь». И там всё плохо. Я не люблю такое.

— А вас лично лихие коснулись?

— Я никакого отношения к криминалу не имел. Я был из разряда сочувствующих. Потому что страна развалилась. Всё, что буквально месяц назад считалось хорошим, вдруг оказалось не совсем таким. Если в моем детстве учителя вызывали трепет, то в 1990-е годы все эти училки вдруг встали на рынок продавать какие-то товары привезенные, например, из Польши или из Вильнюса. А все, о ком на кухне говорили: «Вот хапуга», вдруг стали уважаемыми бизнесменами, с которыми все захотели дружить. Какой-то перевертыш произошел.

Парни, которых я играл, — это люди, которые не прогнулись под ситуацию. И я знаю сам лично бывших комсомольских лидеров в своем городе, которые с таким же огоньком окунулись в полукриминальное зарабатывание денег. Не то чтобы подались в бандиты, но встали по ту сторону баррикад. Такая была жизнь, что делать.

«Немец подойдет, погладит: «У меня такой же сын»

— Недавно с вашим участием вышел еще один популярный проект — «Батя 2. Дед». В этой части появляется новый герой — фронтовик. В свете этого и предстоящей годовщины Победы расскажите о своих родных, которые застали Великую Отечественную войну?

— Мой любимый дедушка Вася во время войны возил командира. Однажды они попали под бомбежку, и ему оторвало ступню. После этого он получил орден, но воевать уже не мог, и его отправили в тыл. Там он стал председателем колхоза, потому что мужиков не было. Вступился за кого-то из работников, и его сослали в Чечено-Ингушетию. А в 1946-м ему предложили поехать в Калининградскую область. Оттуда вывезли всех немцев, территория стала наша, и там обосновались три контингента — комсомольцы по путевке, военные и «101-й километр». Все, кому запрещено было жить в столице. И дед там работал сторожем на стройках. Он был обыкновенным мужиком — в кепке, в пиджаке.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Второго дедушку Витю я помню таким городским щеголем — он всегда носил шляпу, костюм, галстук. Этому он научился в Польше. Когда началась война, ему было 16 лет. Наши отступали из-под Смоленска, гнали скот к Москве, чтобы немцам не достался, но их догнали. И он попал в плен, его отвезли на трудовые работы в Польшу на судоремонтный завод в Гданьск, тогда это был немецкий Данциг. С тех пор дед ненавидел финнов. Говорил, если смена была немецкая, то хотя бы сигарету мог стрельнуть. Немец подойдет, шоколадку даст, погладит: «У меня такой же сын». А от финна мог только ботинком в лоб получить. И дед работал там до того, как пришли наши в 1944 году. А после освобождения воевал со всеми до 1945-го. Потом тоже приехал в Калининградскую область, сказал: «Я свое отработал» — и устроился в пожарную охрану. А про наших пожарных анекдоты рассказывали. Дело в том, что городок у нас маленький, пожары были редко. Они ничего не делали, но отлично играли в карты в козла (улыбается).

— А у вас есть особая традиция как-то вспоминать их 9 мая?

— Я помню о них всегда. Пока я жил в городе Гусев, откуда я родом, мы раз в две недели ходили на кладбище, и постоянно будто присутствовал и один, и второй рядом. Несколько лет назад хорошее дело сделали — открыли сайт, где по фамилии можно найти информацию о своем герое. Там я узнал, какой подвиг совершил один мой дед, какие награды получил второй, и соприкоснулся с этим. Сами они никогда не рассказывали про войну.

На акцию «Бессмертный полк» я не ходил, меня узнают на улицах и слишком много внимания. Но я одобряю это дело. Здорово, что у людей есть возможность с гордостью пронести фотографии членов семьи, благодаря которым они вообще могут сейчас идти по Тверской или по любой другой улице . Мой коллега по Театру Вахтангова Василий Лановой был одним из родоначальников этого движения.

— Вы служите там больше 20 лет. С какого спектакля вы бы порекомендовали начинать знакомство с вашим театральным творчеством?

— Мне повезло работать с гениальным режиссером Римасом Туминасом. Это человек, который научил, что такое театр. Он пригласил меня, сказав: «Я покажу вам такой мир, в котором вы никогда не были». И первый его спектакль, в котором я стал участвовать, называется «Дядя Ваня». Это, на мой взгляд, шедевр . Не потому что я там играю, а по тому, как круто он поставлен. Мы его выпустили 15 лет назад, и он до сих пор идет. Это визитная карточка нашего театра.

Актеры Анна Дубровская (Елена Андреевна, на первом плане) и Владимир Вдовиченков (Михаил Львович Астров) в сцене из спектакля по пьесе А. Чехова «Дядя Ваня» в постановке Римаса Туминаса в Государственном академическом театре им. Евг. Вахтангова Фото: ТАСС/Александр Куров

Второй спектакль, который мне тоже очень нравится, — «Ветер шумит в тополях». Это тоже постановка Римаса Туминаса. Это история о трех ветеранах войны, которые волею судеб оказались во французской богадельне. Они брошены, забыты и никому не нужны. Но то, как они борются с этим миром, шутят и просто хотят жить, невероятно трогательно. У нас в театре этот спектакль считается, наверное, одним из лучших. И чем он хорош — все персонажи старики. Мы начали его играть 12 лет назад, и с возрастом я становлюсь ближе к своему герою Густаву. И играть его можно еще 100 лет. Этот спектакль будет актуален — он трогательный, нежный, ты и посмеешься, и поплачешь. В нем есть всё.

— А чем зацепить, с одной стороны, актера, чтобы он так отзывался о спектакле, а с другой — зрителя, чтобы он смотрел постановку на протяжении стольких лет?

— Если режиссеру удалось взять хороший материал и зацепить артистов, если они любят этот спектакль, то и зритель полюбит. Есть такое правило, никто не может объяснить, как это работает, но, если ты не вовлечен в процесс, публика тоже. Хотя, казалось бы, ведь всё то же самое — ходят, говорят, что-то делают на сцене. Но, помимо вербальной симпатии, есть что-то невербальное, чего мы не можем объяснить.