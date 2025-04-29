В голове у исполнительного директора и директора по персоналу Хельсинкской комиссии (ее деятельность в России признана нежелательной), одного из ключевых экспертов конгресса США Пола Массаро давно укоренилась антироссийская, русофобная позиция. Об этом 29 апреля «Известиям» сообщил пранкер Вован (Владимир Кузнецов).

Пранк с Массаро Вован Лексус (Алексей Столяров) опубликовали ранее в этот день. Так, в разговоре с россиянами эксперт конгресса заявил, что о новой американской стратегии, которая заключается в разрушении русской идентичности.

Вован выразил мнение, что Массаро «нагоняет безумную истерию» и вкладывает ее в голову своего непрямого руководителя, члена палаты представителей США Джо Уилсона. По его словам, у конгрессмена «на подкорке записана откровенная русофобия», которую он транслирует. Однако, как отметил пранкер, новые смыслы вкладывает именно Массаро.

«Это явная русофобия у него уже давно укоренилась в голове, и он пытается свои фантазии безумные ретранслировать и претворить в жизнь через этого конгрессмена», — заявил Вован.

Так же в этот день российские пранк-журналисты Вован и Лексус опубликовали розыгрыш Уилсоном. В ходе беседы он выступил за вступление Украины в НАТО.