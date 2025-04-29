Пять полицейских пострадали из-за украинского артобстрела в Горловке
В Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) пять сотрудников полиции пострадали в результате артобстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 29 апреля сообщило МВД по ДНР.
«В результате артобстрела в Горловке пострадали сотрудники полиции», — указано в Telegram-канале.
В ведомстве добавили, что из-за атаки ВСУ пострадали мирные жители и пять сотрудников полиции. Кроме того, было повреждено несколько многоэтажных зданий. Отмечается, что полицейских госпитализировали, у них диагностировали легкие травмы.
Ранее, 27 апреля, сообщалось, что пять мирных жителей пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ в жилом массиве «Комсомолец».