Движение электросамокатов ограничат в Екатеринбурге в майские праздники

Движение электросамокатов ограничат на центральных улицах Екатеринбурга в майские праздники. Об этом сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на городскую мэрию.

Средства индивидуальной мобильности (СИМ) не смогут ездить по дорогам и тротуарам в границах улиц Челюскинцев, Свердлова, Ленина, Пушкина, Гоголя, Радищева, Московской и переулка Красного с 20:00 до 2:00 по ночам с 30 апреля на 1 мая, со 2 на 3 мая, а также с 5 на 6 мая. Кроме того, проезд будет закрыт 7 мая с 9:00 до 16:00 и в ночь с 9 на 10 мая.

Кроме того, с 2024 году ограничения действуют в рамках соглашения между мэрией и компаниями кикшеринга. Движение самокатов запрещено в ЦПКиО, парке «Зеленая роща», летнем парке «Уралмаш», Эльмашевском парке, парке имени Энгельса, дендрарии на улице 8 Марта, участке Преображенского парка между скульптурой «Птица счастья» и берегом реки Патрушихи, на мосту через реку Исеть по улице Челюскинцев и участке Олимпийской набережной.

На улице Вайнера, Царском мосту и мосту через Исеть по улице Малышева скорость арендных самокатов ограничена до 10 км/ч.