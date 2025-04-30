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Россияне определили лучшие российские регионы для работы

Исследование: россияне назвали Саратовскую область лучшим регионом для работы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Лучшие регионы для работы, по мнению россиян, — Саратовская, Белгородская и Новосибирская области. Об этом говорится в результатах исследования платформы по развитию бренда работодателя Dream Job, с которыми ознакомились «Известия» 30 апреля. Эксперты проанализировали более 50 тыс. отзывов сотрудников о своих компаниях по всей России.

Саратовская область стала лидером рейтинга и набрала в 2025 году в среднем 3,68 балла. Год назад регион занимал четвертое место. На втором месте — Белгородская область — 3,62, которая в 2024-м была на 11-й позиции. Третье место у Новосибирской области — 3,6, а четвертое занимает Ульяновская область — 3,59. Пятерку лучших регионов для работы замыкает Республика Татарстан — 3,59 балла (в 2024-м — 14-е место).

«Одним из главных факторов, повлиявших на изменения в рейтинге регионов, стал рост уровня доходов. За год он увеличился на 1,63%», — отметили аналитики, уточнив, что, чем выше оценка региона по зарплатам, тем выше и общий рейтинг.

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Также эксперты указали на связь между общим рейтингом и условиями труда. Даже если в регионе отличный офис, то общий рейтинг может снижаться из-за других факторов: возможностей карьерного роста, качества менеджмента или уровня зарплат. Например, в Саратовская область сотрудники оценивают условия труда в среднем на 3,83 балла — это самый высокий показатель по России. В то время как Москвазанимает лишь шестое место с оценкой 3,76.

«Большинство регионов одинаково оценивают работу менеджмента — от 3,3 до 3,6 балла. Это не самая высокая оценка, что может говорить о неудовлетворенности стилем руководства в целом. Интересно, что разница между крупными мегаполисами и малыми городами почти незаметна — успех управленческих решений не зависит от размера населенного пункта», — обратили внимание специалисты.

Кроме того, сотрудники во всех регионах оценили важность коллектива на самый высокий балл — 4,18. Такая оценка показывает, что россияне поддерживают крепкие неформальные связи и помогают друг другу в рабочих ситуациях.

Ранее, 22 апреля, сообщалось, что среди опрошенных россиян почти половина (49%) отдали первенство по трудоголизму Москве — столица традиционно ассоциируется с динамичным ритмом жизни и высокой конкуренцией. Об этом говорится в результатах исследования сервисов «Работа.ру» и «Подработка». Второе место занимает Санкт-Петербург (25%), третье — Новосибирск (14%).

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