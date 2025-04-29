В России начал работу совет по развитию пивоваренной отрасли, призванный объединить больших и малых игроков этого рынка. Пивовары ожидают, что создание новой институции приведет к настоящему «пивному ренессансу» в РФ.

В России сегодня около 2,5 тыс. производителей пенного напитка. Новость о создании совета по пиву и безалкогольной продукции, который объединит всех в отрасли восприняли с воодушевлением. Долгие годы пивоваренные заводы России принадлежали западным собственникам, которые использовали исключительно зарубежное сырье.

В частности, тяжелая ситуация сложилась с основным пивоваренным сырьем — хмелем. По словам исполнительного директора Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслава Мамонтова, в России производится только 5% от необходимого количества этого ресурса — рынок фактически заполнен импортной продукцией.

«Как раз в этом направлении требуется развитие специальной системы поддержки сельского хозяйства, стратегии развития хмелеводства, в которой должно быть заинтересовано государство и, соответственно, сами фермеры и пивоварная индустрия», — заявил он.

Но работа по возрождению уже идет. Производство солода всего за пару лет удалось увеличить в несколько раз. Например, на пивоварне в Новосибирске используют исключительно отечественное сырье.

«Я лично предпочитаю использовать российские сорта солода по той простой причине, что я верю в наше солодоращение и в наш агропромышленный комплекс. Сейчас российские производители делают правильные шаги в этом направлении примерно с 2020 года. Я очень рад за них и верю», — рассказал пивовар Александр Ефимов.

Возглавил новый орган настоящий профессионал отрасли — президент компании «Балтика» Таймураз Боллоев. Как отметила директор одной из крафтовых пивоварен Елена Тюрина, именно он в свое время сыграл важнейшую роль в формировании пивной индустрии современной России.

С созданием экспертно-консультационного совета по пиву и безалкогольной продукции у всего рынка появились новые перспективы, связанные с возрождением лучших отечественных традиций и развитием без оглядки на западных собственников.

О создании совета по развитию пивоваренной отрасли стало известно днем ранее. Помимо Боллоева, туда вошли генеральный директор «АБ Инбев Эфес» Николай Тюрников и председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев. В ближайшем будущем новый орган намерен заняться выработкой общего подхода к решению возникающих вызовов, а также формированием предложений по изменению действующего регулирования пивобезалкогольной отрасли.

В тот же день Боллоев отметил, что в настоящее время в сфере производства пивоваренной продукции отсутствует сбалансированная государственная политика. По его словам, пивоварение многие годы не было в фокусе внимания, и сейчас отрасли просто необходимо объединение и координация.