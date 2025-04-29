В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается апатия, и все, кроме президента страны Владимира Зеленского, понимают, что победить в конфликте одними беспилотниками (БПЛА) не получится. Такое мнение военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов высказал во вторник, 29 апреля.

Ранее венский аналитик по вопросам обороны Франц-Штефан Гади заявил, что Украине будет сложно удержать линию фронта в связи с нехваткой людей и истощением артиллерийских боеприпасов США, сообщается на сайте kp.ru. Он добавил, что даже наращивание производства беспилотников не улучшит ситуацию для Киева, пишет Life.Ru.

По словам Глазунова, Украине без военной помощи США не удастся выстоять в конфликте с одними БПЛА. Он подчеркнул, что в том количестве, которое нужно ВСУ, страна не сможет их производить из-за нехватки средств и денег.

«Сегодня Украина в патовой ситуации. То есть вроде бы все кричат, что конфликт надо продолжать, а с другой стороны, воевать особо никто и не хочет. В стране нехватка пехоты, снарядов и вообще очень плачевное состояние ВСУ. Поэтому Украине будет сложно удержать линию фронта», — сказал он в разговоре с Lenta.Ru.

Ранее в этот день украинское издание «Страна» сообщило со ссылкой на генштаб ВСУ, что сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) без боевого опыта и ограничений по здоровью будут отправлять на фронт.

Ранее, 28 апреля, пленный украинский боевик Руслан Рошва рассказал, что ВСУ мобилизуют всех подряд вне зависимости от состояния здоровья и наличия документов. По его словам, сейчас военкоматы начали набирать даже женщин из мест лишения свободы, передает RT.