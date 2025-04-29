Путин отметил выдающиеся результаты РФ и Белоруссии в торгово-экономических связях
Россия и Белоруссия добились выдающихся результатов в сфере торгово-экономических отношений. Об этом 29 апреля сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Только в сфере торгово-экономических связей у нас, конечно, результат просто выдающийся. Сказать прямо, свыше 50 млрд в долларовом эквиваленте торгового оборота», — заявил он.
По российским статистическим данным, это более 50%, уточнил президент.
Также глава государства отметил, что Москва и Минск договорились расширять возможности промышленной кооперации, включая авиационную промышленность. Он выразил готовность заложить совместно с белорусскими специалистами авиазавод и лабораторию по беспилотным системам.
Путин подчеркнул, что рассчитывает увидеть президента Белоруссии в Москве 9 мая на торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне.
Лукашенко 17 апреля сообщил о возможности рамках Союзного государства (СГ) выстроить более тесную единую систему взаимодействия, чем в унитарном государстве. Тогда он поделился, что Путин в том числе нацелен, чтобы Россия и Белоруссия поддерживали самые тесные отношения.