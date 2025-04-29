Трамп заявил о попытках спасти Украину от скорого сокрушения

Президент США Дональд Трамп заявил, что старается помочь Украине не допустить скорого сокрушения. Интервью с ним опубликовал 29 апреля журнал Atlantic.

«Я действительно могу сказать, что я был очень хорош, потому что я спасаю эту страну. <...> Я думаю, что я оказываю большую услугу Украине. Я верю в это», — отметил американский лидер.

Кроме того, он отметил, что не может гарантировать Украине обеспечение оружием. При этом Трамп указал на существование других методов воздействия. В пример глава Белого дома привел «оружие с санкциями, оружие с банкингом».

27 апреля американский лидер сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский готов отказаться от своих притязаний на Крым. Помимо этого, он подчеркнул, что Зеленский попытался добиться дополнительных поставок оружия на встрече в Риме.