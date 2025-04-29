Оператор электросетей Испании два месяца назад предупреждал о риске отключений
Испанский оператор электросетей ранее предупреждал о риске отключений. Об этом 29 апреля сообщила газета El Mundo.
«Red Electrica два месяца назад признала перед инвесторами риск отключений в системе из-за высокого проникновения возобновляемых источников энергии», — указывает издание.
По его данным, компания также предупредила, что устойчивая потеря мощности «увеличивает риск эксплуатационных инцидентов».
Накануне жители Испании и Португалии столкнулись с масштабным отключением электроэнергии, которое повлияло на работу общественного транспорта, линий электропередачи и телефонной связи в некоторых частях Мадрида, Барселоны и Лиссабона.
Оператор Red Electrica 29 апреля сообщил, что электроснабжение в Испании почти полностью восстановлено. По данным СМИ, суд в Испании начал расследование причин масштабного отключения, чтобы выяснить, не был ли он актом саботажа.