Более 1200 ставок сократят в органах власти Крыма
Почти 15 % вакансий ликвидируют в органах государственной и муниципальной служб Крыма в течение двух лет. За счет оптимизации зарплаты чиновников вырастут, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своих соцсетях во вторник, 29 апреля.
Всего сократят более 1,2 тыс. ставок, пишет ИА SevastopolMedia. Это свыше 500 единиц в республиканских учреждениях и более 700 в муниципалитетах.
Такое решение власти приняли в целях повышения престижа госслужбы и обеспечения роста заработной платы работников органов госвласти и местного самоуправления.
«Повышение размера оплаты труда планируется обеспечить исключительно за счет оптимизации и сокращения штатной численности, а также сокращения набора в этот же период на государственную и муниципальную службу», — пояснил Аксенов.
Он добавил, что еще одним источником должен стать рост налоговых и неналоговых доходов в муниципалитетов. Это предполагается сделать за счет активизации борьбы с серыми зарплатами.